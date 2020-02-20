ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

1 Menu
  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية
  3. عرض الخبر

عودة الرحلات الجوية بين مصر والصين

  • فلسطين اليوم - القاهرة
  • 11:21 - 20 فبراير 2020
جوال
مشاركة

قررت شركة مصر للطيران إعادة تشغيل الرحلات الجوية للصين، بواقع رحلة واحدة أسبوعيًا كل يوم خميس.

وأوضحت الشركة في بيان صحفي، أن بخط سير الرحلة سيكون من القاهرة إلى بكين - غوانزو، والعودة من غوانزو- بكين إلى القاهرة.

وأوضحت الشركة أنها ستبدأ رحلاتها اعتبارًا من 27 فبراير المقبل نظراً لوجود طلب للسفر في الاتجاهين، من وإلى جمهورية الصين الشعبية.

وأضافت الشركة: "سنقوم بدراسة الموقف أولًا بأول لاتخاذ ما يلزم من قرارات بشأن زيادة الرحلات".

وأعلنت القاهرة أواخر الشهر الماضي، تعليق جميع الرحلات للصين بسبب تفشيي فيروس كورونا.

الأكثر مشاهدة

متعلقات