عودة الرحلات الجوية بين مصر والصين

قررت شركة مصر للطيران إعادة تشغيل الرحلات الجوية للصين، بواقع رحلة واحدة أسبوعيًا كل يوم خميس.

وأوضحت الشركة في بيان صحفي، أن بخط سير الرحلة سيكون من القاهرة إلى بكين - غوانزو، والعودة من غوانزو- بكين إلى القاهرة.

وأوضحت الشركة أنها ستبدأ رحلاتها اعتبارًا من 27 فبراير المقبل نظراً لوجود طلب للسفر في الاتجاهين، من وإلى جمهورية الصين الشعبية.

وأضافت الشركة: "سنقوم بدراسة الموقف أولًا بأول لاتخاذ ما يلزم من قرارات بشأن زيادة الرحلات".

وأعلنت القاهرة أواخر الشهر الماضي، تعليق جميع الرحلات للصين بسبب تفشيي فيروس كورونا.