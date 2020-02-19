نائب عربي : "الليكود" يستغل "الحج" كدعاية انتخابية لصالح نتنياهو

قال نائب عربي في الكنيست الإسرائيلي، :"إن حديث حزب "الليكود" الذي يتزعمه رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي المؤقت بنيامين نتنياهو عن نية الحزب، تنظيم رحلات مباشرة للحجاج المسلمين، إلى السعودية، لا يعدو كونه "دعاية انتخابية"، بغرض الحصول على أصوات المواطنين العرب.

وكان رئيس كتلة الليكود في الكنيست، ميكي زوهر، قد صرح مؤخراً أن نتنياهو يدرس إمكانية تنظيم رحلات حج للمسلمين داخل "إسرائيل" من تل أبيب مباشرة إلى السعودية، الأمر الذي سيقلل من تكلفة "الحج".

وجرت العادة أن يصل الحجاج الفلسطينيون (فلسطينيو الداخل المحتل) إلى الأردن، ومن هناك يحصلون من وزارة الأوقاف الأردنية على جواز سفر أردني مؤقت يعبرون بواسطته الحدود السعودية لأداء فريضة الحج.

وقال النائب بالكنيست، منصور عباس، إن تصريحات حزب الليكود هي "لعبة انتخابية من الحزب في محاولة لغزو الوسط العربي وتحقيق بعض المكاسب عشية الانتخابات "الإسرائيلية" العامة وبتقديرنا فإن هذه اللعبة ستفشل".

وأضاف عباس "ما تم نشره بهذا الشأن هو استخدام رخيص للأوضاع لأن نتنياهو وحزب الليكود يعلمان جيدا أن أداء مشاعر الحج للفلسطينيين في الداخل الإسرائيل، تتم من خلال الأردن عبر ترتيبات خاصة ولا تغيير على هذا الوضع".

وتابع عباس "لجوء الليكود إلى هذا الأمر هو دليل إفلاس وإدراك بأن الوضع العام لا يسير في مصلحة هذا الحزب وزعيمه نتنياهو".