تسجيل أول حالتي إصابة بفيروس كورونا في ايران

نقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا) اليوم الاربعاء عن مسؤول الإعلام والعلاقات العامة بوزارة الصحة كيانوش قوله: "إن الاختبارات الأولية أظهرت تسجيل حالتي إصابة بفيروس كورونا".

وأضاف جهانبور أنه خلال اليومين الماضيين، تم الاشتباه في حالات إصابة بفيروس کورونا في مدينة قم، وتم نشر فرق الكشف وإدارة الأمراض المعدية وفرق الاستجابة السريعة في المدينة، وتم وضع الأشخاص المشتبه بهم تحت الحجر الصحي وعزلهم عن الآخرين وجرى أخذ عينات منهم.

وأوضح أنه من بين العينات التي تم فحصها، أظهرت النتائج الأولية أنه تم تسجيل حالتين بالإصابة بفيروس كورونا، بينما کان بعض المشتبه بهم مصابين بالأنفلونزا.