استطلاع يكشف عدد الأشخاص الذين تأثروا بحرائق استراليا

أظهر استطلاع جديد أجرته الجامعة الوطنية الأسترالية، اليوم الثلاثاء، أنّ 3 من كل 4 أشخاص تأثروا بحرائق الغابات التي ضربت البلاد مؤخرًا، الذي استمرت لمدة ست شهور في حرق آلاف الدونمات من الغابات.

وبينّت الدراسة الضرر الهائل الناجم عن تلك الحرائق على المستوى الإنساني، التي أودت بحياة نحو 30 شخصًا، إضافةً إلى تدمير آلاف المنازل.

وشمل الاستطلاع حوالي 3 آلاف شخص، من أصل 18 مليون نسمة، حيثُ تأثروا بشكل مباشر، وفقدوا منازلهم، واجبروا على تركها.

وأشارت إلى انّ الكثير من الاستراليين سيعيشون مع آثار الحرق خلال السنوات المقبلة، وان 15 مليون استرالي تأثروا بشكل غير مباشر بدخان الحرائق.

وذكرت الدراسة، ان الدعم الحكومة لمشروعات بناء مناجم الفحم، انخفض بشكل واضح بعد اندلاع الحرائق على مساحات شاسعة من الاراضي.

وأفاد الاستطلاع، ان الدعم الحكومي لبناء مناجم فحم، انخفض من 72 بالمئة قبل الكارثة، إلى 57 بالمئة الشهر يناير الماضي.