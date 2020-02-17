مسؤول بالليكود يكشف: تقدم كبير بشأن تسيير رحلات حج الى السعودية

قال مسؤول بحزب "الليكود" الإسرائيلي، الإثنين، إن رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو يدرس إمكانية تسيير رحلات حج لعرب الداخل المحتل (عرب48) من تل أبيب مباشرة إلى السعودية.

جاء ذلك وفق ما صرح به رئيس كتلة الليكود في الكنيست، ميكي زوهر، لموقع "بانيت" التابع لفلسطيني الداخل المحتل.

وأشار زوهر إلى أنه توجه إلى نتنياهو الذي يتزعم "الليكود" بشأن إمكانية تسيير رحلات الحج مباشرة من تل أبيب إلى الأراضي السعودية.

ووفق المصدر ذاته، أكد زوهر أنه تم تحقيق تقدم كبير في هذا الموضوع، وأنه بات مرهونا بتحرك نتنياهو "على ضوء كونه نجح في بلورة اتصالات قريبة مع السعودية".

وقال إنه دعا نتنياهو إلى "الاستفادة من اتصالاته مع السعودية من أجل إتاحة الفرصة أمام الحجاج من مسلمي "إسرائيل" للتوجه إلى السعودية في رحلات مباشرة بسعر معتدل جدا".

واستدرك زوهر: "أنا أقصد بمبلغ يقدر بحوالي 5 آلاف شيكل تقريبا (نحو 1460 دولارا) وليس 30 ألفا (حوالي 8700 دولار) كما عرض مؤخرا".

ومضى: “أتوقع أنه عما قريب سوف يعنى بهذا الموضوع رئيس الحكومة بنفسه من أجل تذليل أية عقبات".

وجرت العادة أن يصل الحجاج الفلسطينيون داخل "إسرائيل" إلى الأردن، ومن هناك يحصلون من وزارة الأوقاف الأردنية على جواز سفر أردني مؤقت يعبرون بواسطته الحدود السعودية لأداء فريضة الحج.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي وقع وزير الداخلية "الإسرائيلي"، آريه درعي، لأول مرة مرسوما يسمح بزيارة "الإسرائيليين" للسعودية بشكل رسمي.

وحسب ما نقلته صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية وقتها، سيكون مسموحا للعرب الذين يحملون جنسية "إسرائيلية" السفر إلى السعودية "للمشاركة في اجتماعات تجارية أو بحثا عن الاستثمارات على ألا تتجاوز مدة الزيارة 9 أيام، إضافة لأغراض الحج والعمرة بالنسبة للمسلمين في إسرائيل".

يشار إلى أن نتنياهو يتغنى بالعلاقات السرية التي أقامها مع الدول العربية، وأكد أن علاقات تل ابيب مع الدول العربية شملت غالبيتها باستثناء ثلاثة منها، ويسعى من خلال الحج، تأكيد تطبيع العلاقات بشكل علني مع السعودية بثوب إسلامي لمصلحة عرب الداخل الذين يتعرضون لتمييز عنصري من قبل الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة.