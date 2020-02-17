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تونس: لا إصابات بفيروس كورونا في صفوف القادمين من الصين

  • فلسطين اليوم - تونس
  • 15:37 - 17 فبراير 2020
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أعلنت تونس أن 10 مواطنين تم إجلاءهم من الصين عادوا إلى منازلهم بعد فترة الحجز الصحي.

وأكدت وزيرة الصحة التونسية بالنيابة، سنية بالشيخ، عدم تسجيل أي إصابة بفيروس "كورونا" في صفوفهم.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته بالشيخ بمقر الوزارة إثر انتهاء 15 يوما هي مدة المراقبة الصحية لعشرة أشخاص عادوا من الصين، وتم عزلهم في "الحجر الصحي".

وقالت بالشيخ إنه لم يتم تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا بين العائدين التونسيين من الصين.

وأضافت أن "كل المشتبه فيهم عادوا إلى منازلهم اليوم صباحا ويمارسون حياتهم بطريقة طبيعية".

وتابعت "هؤلاء الأشخاص تم إجلاءهم عبر طائرة عسكرية بمرافقة فريق طبي مختص في الأمن البيولوجي ليتم استقبالهم في مكان مخصص للحجر الصحي".

وأوضحت أنه "يوميا تتم مراقبة أكثر من 400 مسافر يصلون إلى تونس".

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