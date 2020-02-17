تطبيع علني..ماذا حدث في رحلة "إسرائيلي" للمملكة العربية السعودية..؟

كتبت صحيفة "يديعوت أحرنوت"، عن رحلة لمدون "إسرائيلي" في المملكة العربية السعودية، بعد السماح بسفر "الإسرائيليين" إليها.

وأفادت الصحيفة، أن اليهودي أليكس ليفشين استغل الإذن الجديد من السعودية والذي ينص على السماح للإسرائيليين بالسفر إلى المملكة العربية السعودية وكان من أوائل الزوار الذين قاموا بجولة واسعة في المملكة العربية السعودية، وخرج بانطباح مفاده إنها تشبه أمريكا أكثر من الشرق الأوسط.

ووفقاً للصحيفة فليفشين يقول أنه عند وصوله المطار السعودي أخرج جواز سفره الإسرائيلي واظهره للشرطة هناك فابتسم رجال الشرطة السعوديون وقالوا له: "هذه المرة سوف تقضي وقتاً هنا كإسرائيلي".

وكان ما يسمى بوزير الداخلية الإسرائيلي أرييه درعي أعلن في نهاية يناير الماضي، أنه وقع على مرسوم يقضي بالسماح لليهود ولكل من يحمل الجواز الإسرائيلي بالسفر إلى السعودية لأغراض تجارية ودينية.

ويسمح مرسوم درعي بالمغادرة إلى المملكة العربية السعودية بشكل علني لأول مرة منذ قيام "إسرائيل"، علماً أن "إسرائيل" كانت تمنع السفر للسعودية بالجواز الإسرائيلي، حيث كانت تصنف السعودية "دولة عدوا".

ووفقا لبيان صادر عن وزارة الداخلية الإسرائيلية، فإن المرسوم اتُخذ بقرار مشترك مع المؤسسة الأمنية ووزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي والجهات الأخرى ذات الصلة.

وكان السفر العلني غير الرسمي من إسرائيل للسعودية مقتصرا على فلسطينيي 48 لأداء مناسك الحج والعمرة بموجب الوصاية الأردنية.