السيد نصر الله: ترامب ارتكب جريمتين عظيمتين خلال الأسابيع الماضية

أكد السيد حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله اللبناني، أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ارتكبت خلال الأسابيع الماضية جريمتين عظيمتين أولهما اغتيال سليماني والمهندس، والجريمة الثانية إعلان ترامب ما سُمي بصفقة القرن".

واعتبر نصر الله في "ذكرى القادة الشهداء وأربعينية شهداء محور المقاومة، أن "الجريمة الأولى هي في خدمة الثانية".

وقال: "الجريمتان هما في خدمة مشاريع الهيمنة والاستبداد والنهب الأميركي والإسرائيلي لخيراتنا ومقدساتنا"، لافتاً إلى أن "خطة ترامب تطال لبنان لأنها أعطت مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من قرية الغجر لإسرائيل".

وشدد نصر الله أن ما سُمي بـ "صفقة القرن" ليس صفقة بل خطة إسرائيلية لإنهاء القضية الفلسطينية تبناها ترامب، منوهًا أن الإدارات الأمريكية عرضت سابقًا العديد من الخطط وفشلت عندما قررت الشعوب والدول المعنية أن ترفضها وتقاومها.

ولفت إلى الهزيمة والاستسلام يبدأ من قول بعض الدول الخليجية أن خطة ترامب قابلة للدراسة، مؤكدًا أن المواقف التي أعقبت إعلان ترامب عن الصفقة كانت رافضة وبشدة لها.

وتابع: "المرحلة الجديدة تفرض على شعوبنا في المنطقة الذهاب إلى المواجهة الأساسية ولا فرار منها".

