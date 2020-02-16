عدنان: قمع السلطة لفعالية ضد "صفقة القرن" لن يخدم الشعب الفلسطيني

أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، الشيخ خضر عدنان، اليوم الاحد، أن قمع الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة لفعالية رافضة لـ"صفقة القرن"، وجلوس قيادات من السلطة مع مسؤولين إسرائيليين، لن يخدم الشعب الفلسطيني في التصدي للمؤامرات الامريكية والإسرائيلية.

واستنكر عدنان، قمع السلطة لفعالية نظمها حزب التحرير في مدينة جنين شمال الضفة، أمس، خرجت لترفض "صفقة ترامب".

وقال القيادي، :"إن قمع السلطة للفعاليات الشعبية يستدعي موقفًا وطنيًا رافضًا لتلك الإجراءات"، مضيفًا ان مشاهد الاعتداء على الشبان، مؤلمة وتضرب وحدة شعبنا.

وداعا عدنان، محاسبة كل من يقف خلف قرار قمع الأجهزة الأمنية وشارك في قمع الفعالية بالقوة في جنين.

وكانت أجهزة السلطة قد اعتدت على شبان في فعالية منددة لصفقة القرن في جنين، بالاعتداء عليهم وضربهم بالعصي، أمس السبت، وفض الجموع بالقوة.