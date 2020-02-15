فيديو: الإفتاء المصرية تتهم تركيا بتدنيس الحرم المكي وتريد شعارات سياسية مناصرة للأقصى

هاجمتْ دار الإفتاء المصرية اليوم السبت، على خلفية واقعة الحرم التي شهدت ترديد مجموعة من المعتمرين الأتراك شعارات مناصرة للقدس والأقصى، معتبرةً أنَّ تلك الشعارات سياسية بـ"امتياز".

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أظهر مجموعة من المعتمرين الاتراك يرددون شعارات مناصرة للقدس والأقصى مثل "بالروح بالدم نفديك يا أقصى"، و"لبيك يا أقصى" بين الصفا والمروة.

واعتبر مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية أنَّ الجمهورية التركية تحاول إقحام السياسة في الشعائر الدينية، واقحام العمل السياسي في العبادة، واستغلال مواسم العمرة والحج للتعبير عن الآراء السياسية بما يخدم مصالحها.

وأشار المرصد أن تركيا اوفدت إحدى منظماتها لبعثة عمرة نشرت فيديو لأفرادها وهم يخترقون حشود المعتمرين بين الصفا والمروة، ويرددون هتافات سياسية، معلقاً "الحرم المكي له قدسية خاصة ولا يجوز الزج به في العمل السياسي".

واعتبر المرصد أنَّ "الهتافات السياسية تدنيس للحرم المكي، وينبغي أن توجه إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي وليس في الحرم المكي".

وأكد المرصد أن "بعض الدول والكيانات الإرهابية تسعى لتحسين صورتها بالدفاع عن المسجد الأقصى، وهي أبعد ما تكون عن القضية الفلسطينية"، متهمة تركيا بمحاولة تحسين صورتها من خلال الاقتراب من القضية الفلسطينية.