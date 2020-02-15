الصين تهاجم الولايات المتحدة ونهجها في الشرق الأوسط

قال وانغ يي وزير الخارجية الصيني، أن الحروب الأميركية في الشرق الأوسط، تهدف فقط إلى حماية مصالحها الخاصة، وليس كما تدعي لضمان الاستقرار والأمن في المنطقة.

وتساءل وانغ يي: "كم عدد الحروب التي أطلقتها الولايات المتحدة في الشرق الأوسط على مدار العقود الماضية؟ وما حجم الأضرار التي ألحقتها هناك؟ كم عدد المشاكل التي تسببت فيها لشعوب الشرق الأوسط؟ وهل هذا كله لضمان الأمن في الشرق الأوسط؟".

وأكد الوزير الصيني أن النهج الأميركي لا يساعد قط في الحفاظ على الاستقرار والتنمية، بل على العكس يعمل على غمر المنطقة بالاضطرابات والفقر".

وتابع: "في الوقت نفسه، تبذل الصين قصارى جهدها للمساهمة في الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، وفقا لقرارات الأمم المتحدة ورغبات دول هذه المنطقة".