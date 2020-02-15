الوليد بن طلال يطالب بحذف "التاء المربوطة"!

طالب الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال ببحذف التاء المربوطة من مسمى مجلس التعاون لدول الخليج العربية (ة) مجدداً.

وقال الأمير الوليد في تدوينة عبر تويتر: "في هذه التغريدة من 32 شهرا طالبت بحذف حرف (ة) من اسم مجلس التعاون لدول الخليج العربي (ة) بحيث يصير: مجلس التعاون لدول الخليج العربي (وليس العربية)! وما زلت عند رأيي 100%. الفرس تاريخيا، لا يعرفون إلا لغة القوة".

يُشار إلى أن الأمير الوليد بن طلال، تصدر قائمة "بلومبرغ" للمليارديرات في الشرق الأوسط خلال 2019، وذلك بثروة بلغت 14.7 مليار دولار.

والوليد بن طلال هو مؤسس شركة "المملكة" القابضة، وهي مجموعة مقرها في العاصمة السعودية الرياض، ولها استثمارات في الفنادق والعقارات والأسهم.