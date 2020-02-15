"مهجة القدس": الأسرى باسل مخلوف وجاسر رداد وفهد صوالحي يدخلون أعواماً جديدة في الأسر

أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى أن ثلاثة من أسرى حركة الجهاد الإسلامي محكومين بالسجن المؤبد؛ يدخلون اليوم أعواماً جديدة في سجون الاحتلال الصهيوني.

وأوضحت مهجة القدس أن الأسرى الثلاثة هم:

الأسير المجاهد باسل عاطف محمد مخلوف (43 عاماً) من بلدة صيدا قضاء مدينة طولكرم أمضى (18) عاماً في الأسر ويدخل اليوم عامه الـ (19) على التوالي في سجون الاحتلال؛ واعتقل من قبل قوات الاحتلال بتاريخ 15/02/2002م، وصدر بحقه حكماً بالسجن المؤبد بالإضافة إلى عشرين عاماً بتهمة الانتماء والعضوية في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي؛ والمشاركة في عمليات للسرايا ضد جنود الاحتلال ومستوطنيه؛ وهو متزوج وله اثنين من الأبناء.

والأسير المجاهد جاسر عفيف محمد رداد (45 عاماً) من بلدة صيدا قضاء مدينة طولكرم أمضى (18) عاماً في الأسر ويدخل اليوم عامه الـ (19) على التوالي في سجون الاحتلال؛ واعتقل من قبل قوات الاحتلال بتاريخ 15/02/2002م، وصدر بحقه حكماً بالسجن المؤبد بالإضافة إلى خمسين عاماً بتهمة الانتماء والعضوية في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي؛ والمشاركة في عمليات للسرايا ضد جنود الاحتلال ومستوطنيه؛ وهو متزوج وله أيضاً اثنين من الأبناء.

والأسير المجاهد فهد عبد الله محمد صوالحي (39 عاماً) من مخيم بلاطة قضاء مدينة نابلس أمضى (17) عاماً في الأسر ويدخل اليوم عامه الـ (18) على التوالي في سجون الاحتلال؛ واعتقل من قبل قوات الاحتلال بتاريخ 15/02/2003م، وصدر بحقه حكماً بالسجن المؤبد سبع مرات بالإضافة إلى خمسين عاماً بتهمة الانتماء والعضوية في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي؛ والمشاركة في عمليات للسرايا ضد جنود الاحتلال ومستوطنيه؛ وهو أعزب. والأسرى الثلاثة مخلوف ورداد وصوالحي يقبعون حالياً في سجن رامون.

