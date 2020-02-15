عناوين الصحف السعودية الرئيسية اليوم السبت الموافق 15/2/2020

تصدرت عناوين الصحف السعودية، في اخبارها الصادرة اليوم السبت الموافق 15/2/2020، ارتفاع حالات الوفيات في الصين بسبب عدوى فيروس كورونا المستجد على مدار الساعة، وعقد وزير خارجية المملكة عادل الجبير عدد من اللقاءات على هامش مؤتمر ميونخ في المانيا.

صحيفة الرياض:

وعنونت صحيفة الرياض اخبارها اليوم السبت الموافق 15/2/2020:

السلطات الصينية تعلن أنّ فيروس كورونا المستجدّ أودى بحياة 1519 شخصاً، وإصابة نحو 66 ألف حالة.

وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير استقبل رئيس مبادرة التهديد النووي ووزير الطاقة الأمريكي السابق إرنست مونيز، وذلك على هامش مؤتمر ميونخ للأمن في المانيا.

صحيفة عكاظ:

وعنونت صحيفة عكاظ اخبارها اليوم السبت الموافق 15/2/2020:

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، تصدر توضحياً بخصوص عمليات ‏التفتيش الميداني التي تقوم بها الوزارة، بعد تداول نشطاء لفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي، وأكدت ان هدف التفتيش هو تصحيح المخالفات وتنظيم سوق العمل.

شرطة منطقة الرياض تحقق في حادثة سرقة صراف آلي في "حي السلي"، بعد أن استعمل اللصوص تفجير أنبوبة غاز بالصراف، وسرقة مليون ريال.

صحيفة الشرق الأوسط:

وعنونت صحيفة الشرق الأوسط اخبارها اليوم السبت الموافق 15/2/2020:

وزارة الصحة الإماراتية، تعلن عن شفاء حالتين لمصابين بفيروس كورونا الجديد، من إجمالي 8 حالات مسجلة.

مصر تعلن عن رصدها أول حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد لشخص أجنبي.