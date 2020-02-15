ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

2 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

الشرطة الامريكية تعتقل النائب "طليب"

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 08:49 - 15 فبراير 2020
طليب طليب
جوال
مشاركة

قامت الشرطة الامريكية أمس الجمعة 14/2/2020، باحتجاز البرلمانية رشيدة طليب من قبل خلال احتجاج من أجل الحصول على رواتب أعلى للموظفين لدى شركة دلتا في مطار مترو ديترويت.

وقالت طليب، وهي من أصل فلسطيني، إلى جانب العديد من المتظاهرين، بينما كان العشرات يجلسون على الرصيف.

وقالت النائبة الديمقراطية طليب بعد اعتقالها في تغريدة على تويتر “لن نتوقف حتى يحصل هؤلاء الناس على أجور عادلة وتأمين صحي، العمال يستحقون الكرامة، لا يمكن أن نتركهم يعيشون في فقر”.

وكانت طليب تحتج مع عمال التموين في دلتا، الذين شعروا بالإحباط من شركة الطيران، وقد تم نشر صور الاحتجاج من قبل أعضاء “يونايت هير”، وهو اتحاد يمثل موظفي الفنادق والألعاب والخدمات الغذائية وصناعة شركات الطيران في الولايات المتحدة وكندا.

الأكثر مشاهدة

متعلقات