الشرطة الامريكية تعتقل النائب "طليب"

قامت الشرطة الامريكية أمس الجمعة 14/2/2020، باحتجاز البرلمانية رشيدة طليب من قبل خلال احتجاج من أجل الحصول على رواتب أعلى للموظفين لدى شركة دلتا في مطار مترو ديترويت.

وقالت طليب، وهي من أصل فلسطيني، إلى جانب العديد من المتظاهرين، بينما كان العشرات يجلسون على الرصيف.

وقالت النائبة الديمقراطية طليب بعد اعتقالها في تغريدة على تويتر “لن نتوقف حتى يحصل هؤلاء الناس على أجور عادلة وتأمين صحي، العمال يستحقون الكرامة، لا يمكن أن نتركهم يعيشون في فقر”.

وكانت طليب تحتج مع عمال التموين في دلتا، الذين شعروا بالإحباط من شركة الطيران، وقد تم نشر صور الاحتجاج من قبل أعضاء “يونايت هير”، وهو اتحاد يمثل موظفي الفنادق والألعاب والخدمات الغذائية وصناعة شركات الطيران في الولايات المتحدة وكندا.