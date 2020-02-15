إعلان قريب عن موعد التصويت على الحكومة العراقية

أكد النائب في البرلمان العراقي عبود العيساوي، بأن رئيس الحكومة المكلف محمد توفيق علاوي استكمل تسمية الشخصيات التي سيسند إليها الحقائب الوزارية في الحكومة الجديدة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقال العيساوي لصحيفة (الصباح) الحكومية الصادرة اليوم السبت، إن عملية التصويت على الحكومة الجديدة برئاسة محمد تـوفـيـق عــلاوي اقتربت وسيجري الإعلان عن الحكومة "خــلال الايــام المـقـبـلـة".

وأضاف أن "عـلاوي استكمل تسمية الشخصيات التي ستتسلم المناصب الــوزاريــة ووضــع الـخـطـوط والـنـقـاط النهائية للبرنامج الحكومي والخطة الإصـلاحـيـة الـعـاجـلـة بما يـتـوافـق مع مـطـالـبـات الاحتجاجات الـشـعـبـيـة".

وذكر العيساوي أن "لقاء النواب ورئيس الـوزراء المكلف، أفضى إلـى حـصـول تـوافـق سياسي برلماني لتمرير منح الثقة للحكومة الجديدة، وبـدايـة طـريـق أفـضـل لـلـبـلاد".

وأوضح أن البرلمان العراقي "يـســانــد خـطـوات الحكومة المـقـبـلـة لتنفيذ مطالب التظاهرات وتحقيق الإصلاحات".

ودخلت مهلة تشكيل الحكومة الجديدة يومها الخامس عشر من أصل 30 يوماً حسب الدستور العراقي ويتوجب على رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي إعلان التشكيلة الوزارية في غضون الأيام المقبلة.