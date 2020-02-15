طالع الحركة المرورية في قطاع غزة اليوم السبت الموافق 15/2/2020

أعلنت الإدارة العامة لشرطة المرور بغزة، اليوم السبت الموافق 15/2/2020، عن النشرة المرورية وحالة الطرق في المحافظات الجنوبية لقطاع غزة.

وأكدت المرور، أنه يسود حركة مرورية اعتيادية على كافة المفترقات والمحاور الرئيسية منذ الصباح الباكر.

ونوهت السائقين، بضرورة الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق وترك مسافة آمان وكافية، سميا في سوق الزوايدة في محافظة الوسطى وسوق دوار العودة في محافظة رفح، وسوق السيارات في مدينة غزة "شارع الحرية محررة نيتساريم مقابل قصر العدل".

وأوضحت، أن الحركة في الطرق الخارجية خاصة شارعي الرشيد الساحلي وصلاح الدين منسابة بشكل اعتيادي.

وحذرت قائدي المركبات، أن عدم الالتزام بالسرعة المسموح بها تعرض حياتهم وحياة الأخرين للخطر.

وطالبت المرور، المواطنين انه في حالة وقوع الحوادث فعليهم المبادرة بتحريك سيارتهم لأقرب موقف ضماناً لانسيابية الحركة المرورية، داعيًا إلى التواصل مع العمليات المركزية في حالة وقوع حادث على أحد الطرقات والتسبب بعرقلة السير.

وذكرت، انه سُجلت لدى دائرة تحقيقات حوادث الطرق خلال 24 ساعة الماضية 3 حوادث سير فقط لم ينتج عنها أي إصابات سوى الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق.