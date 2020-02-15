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ارتفاع وفيات كورونا بعد وفاة 139 شخص في الصين

  • فلسطين اليوم - الصين
  • 08:22 - 15 فبراير 2020
فيروس كورونا فيروس كورونا
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أعلنت الجمهورية الصينية، اليوم السبت 15/2/2020، عن وفاة 139 شخص في إقليم (ووهان بؤرة) في الصين، نتيجة إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

وكانت الصين، قد أعلنت أمس الجمعة، عن ارتفاع حصيلة الوفيات إلى 1380 حالة، وإصابة 66492 حالة، فيما يقع النصيب الأكبر من تلك الحالات في مقاطعة هوبي منشأ الفيروس، وفق لجنة الصحة الوطنية في الصين.

وأكدت منظمة الصحة العالمية، انّها سترسل فريقًا طبيًا دوليًا مكونًا من 12 خبيرًا طبيًا إلى الصين، يهدف تقصي كل ما يتعلق بفيروس كورونا وفي آلية انتقاله، وكيفية محاربته والحد من انتشاره.

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