شاهد ثلاثية القلعة البيضاء: الزمالك ينتزع لقب "السوبر الإفريقي" من الترجي التونسي

توِّجَ نادي الزمالك اليوم الجمعة، بلقب السوبر الأفريقي في أعقاب فوزه الساحق على مقابله فريق الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وتمكن لاعب فريق الزمالك يوسف أوباما من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة (2:45) من خلال رأسية قوية تمكنت من اختراق شباك زعيم الأندية التونسية، غير أن الأخير تمكن من إدراك هدف التعادل في الدقيقة 54 عقب ضربة جزاء سددها عبد الرؤوف بن غيث.

وفي الدقيقة (85:40) عاد المصريون (فريق الزمالك) للتشويش على فرحة التونسيين من خلال تسديد هدف ثانٍ سجله المهاجم المغربي أشرف بنشرقي، وفي الدقيقة الدقيقة 90 عاود بنشرقي بتسديد هدفٍ في شباب الترجي ليحقق المصريون فوزاً كبيراً على الترجي التونسي.

يشار إلى أنَّ نادي الزمالك يحقق للمرة الرابعة اللقب الأفريقي، فيما اكتفى الترجي بعد هذه الخسارة بلقبه الوحيد واليتيم.