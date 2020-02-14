التنمية الاجتماعية تعيد أسماء المحجوبين من "مخصصات الشؤون"

أعلنتْ وزارة التنمية الاجتماعية الفلسطينية عن إعادة بعض الأسر المحجوبة من الاستفادة من برنامج المساعدات النقدية "مخصصات الشؤون" خلال الدفعة الأخيرة.

وأوضح الوكيل المساعد في وزارة التنمية الاجتماعية أكرم الحافي أنَّ جزءًا كبيرًا من الأسر المستفيدة من الدفعة الأخيرة أعيد ادراجها في كشوفات مخصصات الشؤون، والتي من المقرر أن تستفيد خلال الدفعات المقبلة من المساعدات النقدية.

وأشار الحافي إلى أنَّ عدداً من الأسر التي لازالت محجوبة (حُجِبَتْ خلال الدفعة الأخيرة) جاري العمل على دراسة ملفاتها وأوضاعها.

ولفت الحافي إلى أنَّ التنمية الاجتماعية اضافت 1451 أسرة جديدة على بند برنامج المساعدات النقدية، موضحاً أنَّ الوزارة تعمل مع وزارة المالية لتوفير المبالغ المالية لصرف مخصصات الشؤون الاجتماعية.