مصر تعلن عن اكتشاف أول حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد

أعلنت وزارة الصحة المصرية اليوم الجمعة عن اكتشاف أول حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد المتفشي في عددٍ من دول العالم.

وأوضحت وزارة الصحة في بيان صحفي "اكتشاف أول حالة مصابة بفيروس كورونا في مصر لشخصٍ أجنبي".

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام، والمتحدث الرسمي للوزارة د. خالد مجاهد "أن الوزارة تمكنت من اكتشاف أول حالةٍ مصابة في فيروس كورونا المستجد، وذلك بفضل الخطة الوقائية التي وضعتها الوزارة مع بداية ظهور الفيروس في ولاية ووهان الصينية.

وأشار مجاهد إلى أنَّ طواقم الوزارة العاملة اكتشفت الحالة المصابة في فيروس كورونا المستجد من خلال التحاليل التي تجريها على بعض الأشخاص، لافتاً إلى أنَّ الوزارة أبلغت منظمة الصحة العالمية باكتشاف الحالة.

وذكر مجاهد أنَّ الوزارة اتخذت الإجراءات والتدابير الوقائية العاجلة وفق البروتوكول والبرنامج الموضوع، مشيراً إلى انّ الحالة الصحية للحالة المكتشفة مستقرة تماماً.

ودعا مجاهد الجمهور المصري لعدم القلق تجاه اكتشاف الحالة الأولى في الجمهورية، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل وفق خطط عمل وقائية واحترازية وإجرائية عالية.