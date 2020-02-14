أهالي بلدة بيتا يردون على الاحتلال برفع علم فلسطين عاليا

رفع مواطنون من بلدة بيتا جنوب نابلس، اليوم الجمعة، علم فلسطين على قمة جبل العرمة شرقاً، للتأكيد على التمسك بأراضيهم المهدد بالاستيلاء من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي لصالح قطعان المستوطنين.

وقال رئيس بلدية بيتا فؤاد معالي، إن العلم رفع على سارية ارتفاعها 25 مترا، وتبلغ أبعاده (4 أمتار×3.5)، للرد على محاولات المستوطنين الاستيلاء على الارض.

وأشار معالي إلى أن الجبل يعتبر منطقة أثرية، تتعرض لهجمات عديدة من قبل المستوطنين، مبينا أن البلدية شقت طريقا توصل إليها منذ فترة، لإعادة الحياة لها وإبعاد المستوطنين، إضافة إلى تزويدها بالكهرباء وإضاءة الشارع، والعمل جار حاليا لتوصيل شبكة مياه للمنطقة. بحسب وكالة الأنباء الرسمية.