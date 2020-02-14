الجمهور المصري يقصف محمد رمضان على تويتر.. والاخير يرد

رد الجمهور المصري على استخفاف الفنان المصري محمد رمضان بالطيار المصري أشرف أبو اليسر الذي تم فصله من الخدمة بسبب سماحه لرمضان بالتقاط مقطع فيديو في قمرة القيادة، إلى غضب الجمهور وتدشين هاشتاق يدعو لمقاطعته.

وجاء رد الجمهور المصري سريعاً، على مقطع الفيديو الذي نشره الفنان محمد رمضان على حسابه على الانستغرام وهو في غرفة الجراحة، وعلق عليه قائلاً:" الطبيب الذي صورني أوقفوه عن العمل مدى الحياة"، في اشارة الى الطيار المصري أشرف أبو اليسر.

واضطر الفنان محمد رمضان إلى حذف المنشور بعد الهجوم الكاسح الذي تعرض له واصطفوا مع الطيار أشرف أبو اليسر. خاصة أن الطيار نفى المزاعم التي أطلقها الفنان محمد رمضان، حول طلبه تعويض عن الحادثة 9.5 مليون جنيه.

وجاء الهاشتاق #قاطعوا_ محمد_رمضان، من الأكثر تداولاً في مصر، وكان الهجوم واضحاً على محمد رمضان من حادثة الطيار من جهة، ومن ما يقدمه عبر السينما المصرية من جهة أخرى، واتهامه بإفساد الذوق العام والفن المصري الأصيل.

يشار إلى أن أبو اليسر لازال موقوفاً عن العمل بشكل كامل، ولم تشفع له تهكمات محمد رمضان بإعادته للعمل، بل وأكدت وزارة الطيران المدني أن قرار الفصل لا رجعة عنه، لانه خالف قواعد السلامة الجوية وقواعد الطيران.

الناشط المصري أحمد المغربي كتب على حسابه على تويتر قائلا:" عايزين تقاطعوه فعلا وتوقفوا المهزلة ده الغاء المتابعة من فيسبوك وانستجرام وتويتر ويوتيوب علشان التافة ده يفهم ان ارادة ربنا حببت فيه "ناس" وارادة ربنا بردو ان الغلط ده يخلص. "الغوا قولوا لاي اكونت لرمضان"

أنا حبدأ دلوقتي ويا ريت اللي يشوفها ومقتنع يعمل كده #قاطعوا_محمد_رمضان

عايزين تقاطعوه فعلا وتوقفوا المهزلة ده الغاء المتابعة من فيسبوك وانستجرام وتويتر ويوتيوب علشان التافة ده يفهم ان ارادة ربنا حببت فيه "ناس" وارادة ربنا بردو ان الغلط ده يخلص

"الغوا فولوا لاي اكونت لرمضان"

انا حبدأ دلوقتي ويا ريت اللي يشوفها ومقتنع يعمل كده #قاطعوا_محمد_رمضان pic.twitter.com/p4NpuHXepw — Ahmed Elmaghraby (@elmaghraby466) February 14, 2020

فيما دعا الناشط المصري محمد الغزالي لمقاطعة الفنان محمد رمضان، لأنه أفسد جيل كامل بسبب أسلوبه القذر وتعليمه أساليب البلطجة وخاصة الجيل الصغير .

#قاطعوا_محمد_رمضان

#قاطعوا_محمد_رمضان

محمد رمضان أفسد جيل كامل بسبب أسلوبه القذر و تعليمه أساليب البلطجه وخاصة الجيل الصغير .. pic.twitter.com/x2dxqOnFip — Mohamed Elghazali (@MohammedGhazaly) February 14, 2020

الناشط محمد عبد الحفيظ علق على هاشتاق محمد رمضان قائلاً:" ده إنسان مغرور وتكبر ولازم الكل يقاطعه دمر حياة انسان عشان سورة الناس ان هو يقدر يعمل أي حاجه تيجي في باله وكمان بيتريق عليه انا مش متخيل كمية التكبر والغرور إللي هو فيها دي اتمنى ان كل الناس تقاطعه تتقاطع أغانيه.

ده انسان مغرور وتكبر ولازم الكل يقاطعه دمر حياة انسان عشان سورة الناس ان هو يقدر يعمل أى حاجه تيجى فى باله وكمان بيتريق عليه انا مش متخيل كمية التكبر والغرور إللى هو فيها دى اتمنى ان كل الناس تقاطعه تتقاطع أغانيه #قاطعوا_محمد_رمضان — Mohamad Abdelhafiz (@Mohamad80496568) February 14, 2020

فيما برر الناشط المصري، محمد كامل المصري ، دعوته لمقاطعة محمد رمضان، قائلاً:" قاطعوا محمد رمضان أسطورة الخيبة أسطورة سوء الأخلاق أسطورة إفساد جيل من الأطفال والشباب بالابتدائي والاعدادي والثانوي بيقلدوه في البلطجة.

لحيته قذرة وقبيحة وصوته منفر ومستفز وينشر قلة الأدب والبلطجة والعنف والفساد وهو وباء اشد من الكوليرا .

قاطعوا محمد رمضان أسطورة الخيبة أسطورة سوء الأخلاق أسطورة إفساد جيل من الأطفال والشباب بالابتدائي والاعدادى والثانوي بيقلدوه فى البلطجة

لحيته قذرة وقبيحة وصوته منفر ومستفز وينشر قلة الأدب والبلطجة والعنف والفساد وهو وباء اشد من الكوليرا #قاطعوا_محمد_رمضان pic.twitter.com/hQCMYIpMSq — محمد كامل المصرى عاشق لوطنى (@Mohmed61823491) February 13, 2020

ونظراً للهجوم الكبير على الفنان رمضان، كتب على تويتر مدافعاً عن نفسه مع ارفاق الفيديو الذي تسبب في فصل الطيار من عمله قائلاً:" أنا مكدبتش لما قولت إن الكابتن عارف ان في فيديو بيتصور .. وانا معرفش قوانين الطيران المدني ولو حضرته قالي ممنوع الدخول مكنتش هزعل .. ومع ذلك قسماً بالله لم ولن أتخلى عنه وربنا وحده يعلم بذلك وانا واثق في عدل ورحمة ربنا ثم سلطة الطيران المدني ، ان شاء الله هتلغي العقوبة ويرجع عمله

انا مكدبتش لما قولت ان الكابتن عارف ان في فيديو بيتصور .. وانا معرفش قوانين الطيران المدني ولو حضرته قالي ممنوع الدخول مكنتش هزعل .. ومع ذلك قسماً بالله لم ولن أتخلى عنه وربنا وحده يعلم بذلك وانا واثق في عدل ورحمة ربنا ثم سلطة الطيران المدني ، ان شاء الله هتلغي العقوبة ويرجع عمله pic.twitter.com/XXGifOHBxa — Mohamed Ramadan (@Mohamed_Ramadan) February 13, 2020

ولازال الهاشتاق متفاعل بشكل كبير، مهاجماً الفنان محمد رمضان، علها تكون رسالة له ولغيره من المغرورين ليتعاملوا بإحسان مع جماهيرهم ومن تسببوا لهم بالأذى