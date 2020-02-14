إصابة العشرات بالاختناق خلال مواجهات في الضفة الغربية

أصيب عشرات المواطنين بالاختناق، الجمعة، في مواجهات متفرقة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، استخدم خلالها الرصاص المطاطي، وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وذكرت مصادر طبية ، أن عشرات المواطنين من الشبان أصيبوا بالاختناق جراء ما اطلقه جنود الاحتلال على المتظاهرين على مدخل مدينتي رام الله والبيرة وسط الضفة المحتلة.

واندلعت مواجهات بين مئات الشبان وقوات الاحتلال في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، في إطار الغضب الشعبي الفلسطيني من صفقة القرن الأمريكية المشؤومة التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية.

واندلعت مواجهات مماثلة في بلدات "النبي صالح، وعابود، وبلعين، وبدرس" غربي رام الله، وكفر قدوم، ومدخل مدينة قلقيلية الجنوبي، وعلى مدخل مخيم العروب للاجئين بمحافظة الخليل.