ضبط مواد استهلاكية غير صالحة للاستهلاك الآدمي في نابلس

تمكنت الضابطة الجمركية في نابلس من ضبط كمية من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي ومواد التنظيف الفاسدة، وكميات من الدخان والمعسل غير القانوني، وذلك بالتعاون مع جهات الاختصاص ذات العلاقة.

وأوضح الجهاز أنه ضبط كمية من الدخان والمعسل الممنوع من التداول لعدم قانونيته ولضرره على الجانب الاقتصادي، وقد تم التحفظ على المضبوطات، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة أصولاً.

كما أشار إلى قيامه بالتعاون مع جهات الاختصاص في وزارة الاقتصاد الوطني بضبط نحو 3 طن من الفستق الذي ظهرت عليه علامات التلف والفساد وعدم صلاحيته للاستهلاك الآدمي، وبناءً عليه أقرت جهة الاختصاص إتلاف الكمية المذكورة، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة أصولاً. وأوضح أن عملية الضبط هذه جاءت بناءً على معلومات أفادت بوجود الكمية داخل أحد المخازن في المدينة.

وأشار الجهاز كذلك إلى قيامه، بناء على معلومات بضبط (425 كغم) من المواد الغذائية ومواد التنظيف منتهية الصلاحية داخل أحد المحلات التجارية في نابلس، وتم استدعاء جهة الاختصاص في مديرية الاقتصاد الوطني، وتقرر التحفظ على الكمية المذكورة، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة أصولاً.