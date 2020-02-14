مسيرة حاشدة في الأردن رفضًا لصفقة القرن

شاركت جماهير غفيرة ظهر اليوم الجمعة، وسط العاصمة الأردنية "عمان" رفضَا واحتجاجًا لما تسمى "صفقة القرن الأمريكية".

وانطلقت المسيرة الغاضبة من أمام المسجد الحسيني وسط "عمان" وندد المشاركون بصفقة القرن مؤكدين على حقوق الفلسطينيين كاملة من اللاجئين حتى العودة واقامة الدولة وتحرير الأرض والمسرى.

يُشار إلى أن اللجنة العليا للدفاع عن حق العودة دعت الجماهير الأردنية للمشاركة في مسيرة غاضبة رفضًا لصفقة القرن، تزامنًا مع دعوة حزب جبهة العمل الاسلامي للحشد والمشاركة في فعالية الحملة الوطنية لإسقاط "اتفاقية الغاز" بين الأردن والكيان الإسرائيلي.