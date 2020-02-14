الغاء حفلات زفاف لأكثر من 3500 عريس في واشنطن لهذا السبب

ألغت شركة "نواه للمناسبات" حفلات زفاف لأكثر من 3500 عريس في الولايات المتحدة الأمريكية، مما شكل لهم مأزقًا كبيرًا في يومهم الكبير.

ووفقًا لموقع فوكس نيوز بان سبب الغاء حفلات زفاف العرسان في واشنطن جاء بعد اعلان شركة نواه للمناسبات افلاسها.

وتدير الشركة أكثر من 40 موقعا لحفلات الزفاف في 20 ولاية على الأقل من ولايات المتحدة الأمريكية.

وقررت محكمة الافلاس الأمريكية توقيف عمليات نواه للمناسبات فورًا، وهذا سيتسبب بخسارة مئات الآلاف من الدولارات، بالنسبة لـ7500 من العرائس والعرسان، الذين حجزوا بالفعل مواعيد وأماكن الحفل مع الشركة.

محامي الإفلاس الذي يمثل الشركة كينيث كانون قال: "إن الشركة تدين قانونيا المبالغ المدفوعة للجميع، ولا يوجد خلاف حول ذلك؛ لكن المشكلة لا يوجد أي أموال لرد الدين".

وفي أعقاب الإفلاس، وقفت عدة شركات منظمة لحفلات الزفاف، مع المتضررين، وقدمت أسعارا مخفضة لهم، كي ينظموا حفلات زفاف بديلة من دون تأخير كبير.