سبب أصوات الانفجارات في أجواء قطاع غزة اليوم

سمع منذ ساعات صباح اليوم الجمعة، أصوات انفجارات قوية في أجواء قطاع غزة وسط تحليق مكثف لطائرات الاحتلال الإسرائيلي في الأجواء.

وأفاد مراسلنا بأن أصوات الانفجارات سمعت في مدينة غزة وفي مدينة رفح جنوب القطاع ما أحدث حالة من الفزع لدى المواطنين.

وأوضح مراسلنا بأن أصوات الانفجارات القوية التي سمعت في أجواء قطاع غزة ناجمة عن أعمال المقاومة الفلسطينية في اطار الاعداد والتجهيز للاحتلال الإسرائيلي.

وأشار مراسلنا بأن المقاومة أطلقت عدد من الصواريخ تجاه البحر مما أحدث أصوات انفجارات قوية في أجواء قطاع غزة.

ويأتي ذلك في اطار استعداد المقاومة لأي حماقة "إسرائيلية" ضد أبناء شعبنا في قطاع غزة، في ظل استمرار التهديدات الإسرائيلية من اعلى المستويات لشن حربًا على القطاع.

وكان محللون سياسيون أكدوا لفلسطين اليوم في تقارير سابقة أن تهديدات نتنياهو وبنت وغيرهم من المسؤولين الإسرائيليين تأتي في اطار الدعاية الانتخابية ليس إلا.