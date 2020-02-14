تحذير: طائرات الاستطلاع الإسرائيلية تحلق بكثافة في أجواء قطاع غزة

حلقت طائرات استطلاع إسرائيلية بمختلف الأنواع والأشكال منذ صباح اليوم الجمعة، بشكل كثيف جدًا في أجواء قطاع غزة.

وحذرت مصادر أمنية في المقاومة الفلسطينية، عبر "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" من خطورة التحليق المكثف لطائرات الاحتلال الإسرائيلي في أجواء القطاع، داعية كافة رجال المقاومة لأخذ أقصى درجات الحيطة والحذر تحسبًا لأي غدرٍ إسرائيلي.

وأوضحت المصادر بأن أكثر من 20 طائرة استطلاعية تحلق في أجواء قطاع غزة من بيت لاهيا شمالًا حتى رفح جنوبًا، مشيرةً إلى أن الطائرات مختلفة الأشكال والأنواع منها ما هو محمل بالذخيرة ومنها ما هو محمل بالأفراد للاستخبارات العسكرية.

وبينت المصادر بأن محافظة شمال قطاع غزة تحلق في أجوائها طائرتين من نوع هيرمز 450 إضافة إلى طائرة كوكيا.

بينما في محافظة غزة، فهناك 3 طائرات من نوع هيرمز 450 وطائرة واحدة من نوع هيرمز 900، وطائرتين من نوع سوبر هيرون وطائرة من زوفيت وأخرى من كوكيا.

أما المحافظة الوسطي في تحلق 3 طائرات من نوع هيرمز 450 في الأجواء.

بينما محافظة خانيونس، تحلق في أجوائها طائرتين من نوع هيرمز 450 وطائرة من نوع كوكيا وأخرى من نوع تزوفيت.

وفيما يتعلق بالطائرات التي تحلق في محافظة رفح فأشارت المصادر إلى أن 3 طائرات من نوع هيرمز 450 تحلق بشكل مسير مع خانيونس.

وأوضحت المصادر بأن جميع طائرات الاستطلاع التي ذكرت آنفًا محملة بالذخيرة عدا طائرات من نوع الكوكيا والتزوفيت فهي مأهول غير معتاد، ومحملة بالأجهزة الحديثة.