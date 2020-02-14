السعودية تعلق على وجود خطط للقاء بين محمد بن سلمان ونتنياهو

علق وزير الخارجية في المملكة العربية السعودية فيصل بن فرحان، على التقارير الإعلامية الواردة في الصحافة الإسرائيلية حول وجود خطط لعقد اجتماع ثنائي بين ولي العهد محمد بن سلمان ورئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.

ونفى وزير الخارجية فرحان، وجود خطط لعقد اجتماع بين ولي العهد محمد بن سلمان ونتنياهو، قائلًا: "لا خطط لعقد اجتماع بين السعودية وإسرائيل".

يُشار إلى أن التطبيع بين الدول العربية والاحتلال الإسرائيلي ارتفعت وتيرته في الفترة الماضية حيث شهدت الكثير من المحافل العربية اقامة نشاطات رياضية وثقافية بمشاركة إسرائيليين خاصة في الامارات والبحرين.

وكان رئيس المجلس السيادي في السودان عبد الفتاح البرهان التقى نتنياهو في 3/2/2020 بشكل مفاجئ واعلن عن اقامة علاقات مع اسرائيل.

وقالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، الأربعاء، إن نتنياهو يستعجل الكشف عن علاقات له مع دول عربية؛ لخدمة مصالحه الانتخابية.

جاء هذا في تقرير نشرته الصحيفة تحت عنوان "مطلوب ملك أو أمير عربي من أجل صورة انتخابية مع نتنياهو".