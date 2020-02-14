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تحذير خطير: فيروس كورونا قد يصيب ثلثي سكان الأرض

  • فلسطين اليوم - واشنطن
  • 09:10 - 14 فبراير 2020
فيروس كورونا فيروس كورونا
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أطلق الخبير في منظمة الصحة العالمية "إيرا لونجيني" تحذيرًا خطيرًا للعالم أجمع حول خطورة فيروس كورونا، مؤكدًا بأن الفيروس قد يصيب ثلثي سكان الأرض.

"لونجيني" هو الرئيس المشارك في مركز إحصائيات الأمراض المعدية التابع لجامعة فلوريدا الأمريكية، حيث قال: "إجراءات الحجر قد تبطئ تفشي الفيروس، لكنها لن توقفه"

وأشار لونجيني إلى ان السبب في عدم قدرة الأطباء في انهاء كورونا هو تسلله خارج الصين، مبينًا أن كل مصاب حاليا ينقل الفيروس لشخصين أو ثلاثة أشخاص بالمعدل، ما قد يؤدي إلى إصابة نحو ثلثي سكان الأرض به في نهاية الأمر.

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