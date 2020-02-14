الدفاعات السورية تتصدى لاستهداف اسرائيلي في دمشق

تصدت الدفاعات الجوية السورية فجر اليوم الجمعة، لهجوم إسرائيلي فوق الجولان المحتل ضد أهداف في المنطقة الجنوبية الغربية في العاصمة دمشق.

ووفقًا لوكالة سانا الرسمية التي نشرت الخبر نقلًا عن مصدر عسكري قوله :"تم إسقاط عددًا من الصواريخ الإسرائيلية في أجواء الجولان المحتل قبل وصولها لأهدافها".

وكانت وسائل اعلام تحدثت عن استهداف اسرائيل لشحنة أسلحة إيرانية في مطار دمشق؛ لكن لم يتم تأكيد أو نفي الخبر لا من سوريا ولا من "إسرائيل".

يُشار إلى ان سوريا تتعرض بين فترة وأخرى لاستهداف دقيق من قبل طائرات الاحتلال الإسرائيلي؛ لكن الدفاعات الجوية تتصدى لها بشكل مناسب وتفشل وصول الصواريخ لأهدافها.