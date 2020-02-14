ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

2 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

الدفاعات السورية تتصدى لاستهداف اسرائيلي في دمشق

  • فلسطين اليوم - دمشق
  • 08:55 - 14 فبراير 2020
قصف في سوريا قصف في سوريا
جوال
مشاركة

تصدت الدفاعات الجوية السورية فجر اليوم الجمعة، لهجوم إسرائيلي فوق الجولان المحتل ضد أهداف في المنطقة الجنوبية الغربية في العاصمة دمشق.

ووفقًا لوكالة سانا الرسمية التي نشرت الخبر نقلًا عن مصدر عسكري قوله :"تم إسقاط عددًا من الصواريخ الإسرائيلية في أجواء الجولان المحتل قبل وصولها لأهدافها".

وكانت وسائل اعلام تحدثت عن استهداف اسرائيل لشحنة أسلحة إيرانية في مطار دمشق؛ لكن لم يتم تأكيد أو نفي الخبر لا من سوريا ولا من "إسرائيل".

يُشار إلى ان سوريا تتعرض بين فترة وأخرى لاستهداف دقيق من قبل طائرات الاحتلال الإسرائيلي؛ لكن الدفاعات الجوية تتصدى لها بشكل مناسب وتفشل وصول الصواريخ لأهدافها.

الأكثر مشاهدة

متعلقات