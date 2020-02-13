طريقتان لعلاج مرض الانفلونزا والزكام

يَكثر في فصل الشتاء عن غيره من الفصول الأربعة، تعرض الملايين من الأشخاص الإصابة بإلانفلونزا والزكام الشديدين، إذ تعتبر أعراضه (التعب، الإرهاق، السعال، التهاب الحلق، الحمى)، الناتجة عن نزلات البرد متفاوتة، ويعود ذلك إلى قوة مناعة الشخص المصاب.

ويُعد الليمون من أسهل وأنجع الطرق في علاج الانفلونزا والزكام، لذا يلجأ الكثيرون إلى خلط الليمون مع القرفة والعسل اللذان يزيدان من فعالية ومقاومة المرض، وطرده من الجسم بسرعة عالية.

وتعمل حبات الليمون على الحفاظ على صحة الانسان عبر تقوية المناعة بالاضافة إلى انه ينشط الدورة الدموية، كما أنه يحتوي على نسبة عالية من فيتامين ج المضاد للأكسدة، وهو ما يساعد على علاج الإنفلونزا في يومين على الأقل، من خلال محاربة الميكروبات والجراثيم.

طريقتان لعلاج الانفلونزا والزكام:

علاج الزكام بالليمون مع العسل والقرفة :

وتعتبر هذه الطريقة الأكثر شيوعًا، إذ تتكون من المكونات التالية، تحضير عصير ليمون طازج نصف كوب كبير، وملعقة صغيرة واحدة من العسل الخام والقرفة على حدى سواء، وبعض حبات القرنفل، إلى جانب تحضير كوب ماء دافئ.

وبعد تحضير هذه المكونات، يتم مزج عصير الليمون المركز مع الماء العسل القرنفل والقرنة، كما ينصح الخبراء بشرب كوب العصير وهو دافئ، على ن تشرب ثلاث مرات في اليوم لمدة أسبوع.

علاج الزكام بالليمون مع الزنجبيل واليانسون:

اما الطريقة الثانية، وهي علاج الزكام بالليمون مع الزنجبيل واليانسون، وهي عبارة عن تحضير كوب من عصير الليمون الطازج، وكوب آخر صغير مغلي بالزنجبيل، ومعلقة صغيرة من العسل الخام، وأخرى يانسون، وكوب من الماء.

وبعد الانتهاء من التحضير من المكونات يتم مزجها في كوب، وتشرب بمعدل مرتين في اليوم الواحد ولمدة ثلاثة أيام.