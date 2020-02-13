فيديو: الرقص في مواجهة الفيروس.. هل يعالج الصينيون "كورونا" بالرقص؟

"الرقص في مواجهة كورونا".. قد يبدو الأمر غريباً بعض الشيء، لكنها حيلة لجأ اليها الأطباء في محاولةٍ منهم لإخراج مصابي فيروس كورونا من عزلتهم والمخاوف التي تطاردهم.

ولجأ بعض الأطباء الصينيين وهم يتراقصون مع عددٍ من مصابي كورونا في محاولةٍ من الاطباء لخلق جوٍ من المرح، بعد أن وجدوا المصابين أكثر بؤساً وخوفاً على مصيرهم، لاسيما بسبب وفاة أعدادٍ كبيرة من المصابين.

وأظهر مقطع فيديو نشرته وكالة "رويترز"، مجموعة من المصابين يرقصون بشكل جماعي داخل قاعة لعزل حاملي الفيروس في ولاية ووهان.

وعلى الرغم من انشغال الاطباء في مستشفى ووهان، إلا أن الاطباء حرصوا على المشاركة في الرقصة وهم يرتدون بذلات واقية وأقنعة (ماسكات) على الوجه.

يشار إلى أنَّ مستشفى ووهان في الصين وفرت عدداً من مكبرات الصوت للمصابين، لأداء الرقصة، كون الأمر يحقق فائدتين، فهو يعين المرضى على حفظ اللياقة، كما يشيع روحا إيجابية في المستشفى التي شهدت ذعراً كبيراً من المصابين، لاسيما مع مخاوف كبيرة من قبل عائلاتهم من زيارتهم، إضافة إلى حجز الأطباء والامن الصيني للمرضى.

ويتابع الصينيون باهتمام كبير قصصا إنسانية لأشخاص مصابين بفيروس "كورونا"، الذي أودى بحياة 1365 شخصاً