هجوم صاروخي على قاعدة عسكرية أمريكية في العراق

تعرضت قاعدة عسكرية أمريكية، مساء اليوم الخميس، لقصف صاروخي شمال دولة العراق، بحسب ما اوردته وكالة الأنباء الفرنسية.

وأكدت وكالة الأنباء الفرنسية، نقلاً عن مصادر أمنية عراقية وامريكية تعرض القاعدة العسكرية في محافظة كركوك لهجوم صاروخي مجهول المصدر.

وأشارت الوكالة، إلى أنّه حتى اللحظة لم يتبين وقوع إصابات.

يُشار إلى ان الجمهورية الإيرانية الاسلامية، قد أعلنت بتاريخ 8 فبراير الماضي، استهدافها قاعدتين عسكريتين امريكيتين بأكثر من 10 صواريخ بالستية، ردًا على مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني، فيما أعلنت الولايات المتحدة عن إصابة نحو 100 جندي بارتجاج في الدماغ نتيجة قوة الانفجارات.