دفعات كبيرة من البالونات الحارقة والمفخخة تسقط على المستوطنات الإسرائيلية

زعمت وسائل الإعلام الإسرائيلية اليوم الخميس، سقوط عدد من البالونات الحارقة والمفخخة على المستوطنات المحاذية لقطاع غزة.

واوضح موقع 0404 أن عدداً كبيراً من البالونات الحارقة سقطت على المستوطنات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة، مشيراً أنَّ دوي انفجارات كبيرة سمعت في المستوطنات الإسرائيلية مصدرها البالونات المفخخة.

ولفت الموقع أن مجموعات شبابية في غزة هددت بإطلاق دفعات ضخمة من البالونات المفخخة في الساعات المقبلة ستحتوي على 500 بالون محملة بمجسم طائرة.

وزعمت القناة 13 الإسرائيلية أنَّ إطلاق البالونات لم يتوقف، فمنذ الساعات القليلة الماضية لم تتوقف الانفجارات في غلاف غزة، ذعر كبير بين المستوطنين، حيث تم استدعاء طواقم المتفجرات لتحييد عدد منها.