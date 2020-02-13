روسيا تدعو لعقد اجتماع للرباعية الدولية لوضع تسوية عادلة للقضية الفلسطينية

دعت وزارة الخارجية الروسية اليوم الخميس، لعقد اجتماع للرباعية الدولية الخاصة بالشرق الأوسط على مستوى الممثلين الخاصين، لإبرام تسوية عادلة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن "ما تتعرض له القضية الفلسطينية واحد من العوامل التي تساهم في الاضطراب في منطقة الشرق الاوسط".

وأشارت زخاروفا إلى أنَّ "خطة صفقة القرن لا يمكن أن تصبح أساساً لحل القضية الفلسطينية الإسرائيلية، لأنها لا تأخذ في الاعتبار العناصر الأساسية للقاعدة القانونية الدولية المعترف بها".

يشار إلى أنَّ الرئيس الفلسطيني محمود عباس دعا في خطابه أمام مجلس الأمن الرباعية الدولية وأعضاء مجلس الأمن الدولي، إلى عقد مؤتمر دولي للسلام لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية بشأن القضية الفلسطينية الإسرائيلية.