السعودية تصدر أول بيان رسمي عن لقاء محمد بن سلمان ونتنياهو

علَّقت الخارجية السعودية اليوم الخميس، على تقارير إعلامية كشفت النقاب عن وجود مساعي عربية وإسرائيلية لعقد لقاء بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

ونفى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان صحة التقارير الإعلامية بشأن إمكانية عقد لقاء بين نتنياهو وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، مشيراً إلى أنَّ التقارير الإعلامية من تلك الفصيلة تهدف لخلط الاوراق.

وأشار فرحان إلى أنَّ "السعودية ستظل تقف مع فلسطين بقوة ولا علاقة لها بإسرائيل"، لافتاً أنَّه لن تكون هناك لقاءات اسرائيلية – سعودية طالما إلا بشرط واحدٍ وهو التوصل لحل عادل للقضية الفلسطينية تحفظ فيها الثوابت الفلسطينية وفق المبادرة العربية عام 2002.

وقال فرحان معلقاً على التقارير الإعلامية بشان لقاء نتنياهو - سلمان : "ليس صحيحا أن هناك خططا لعقد لقاء سعودي مع إسرائيليين".

وكانت وسائل إعلامية كشفت النقاب عن "مساعي دبلوماسية عربية رفيعة المستوى"، اليوم الخميس، قولها إن هناك "اتصالات مكثفة تجري بين الولايات المتحدة وإسرائيل ومصر والسعودية من أجل عقد قمة في القاهرة".

وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية، إنه سيعقد خلال القمة اجتماع بين رئيس الوزراء الاسرائيلي نتنياهو وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.