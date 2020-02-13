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والد الضابط هدار غولدين يوبخ جهود نتنياهو بالإفراج عن ابنه

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 19:39 - 13 فبراير 2020
والد الضابط هدار غولدين والد الضابط هدار غولدين
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وبخ والد الضابط الإسرائيلي الأسير لدى المقاومة الفلسطينية هدار غولدين، جهود رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو الضعيفة بخصوص الإفراج عن ابنه، على غرار إعادته لـ"نعما يسسخار" من روسيا، الشهر الماضي، المتهمة بحوزتها على مخدرات.

 وقال والد والد هدار غولدين: "لو بذل نتنياهو ربع الجهد الذي بذله في إعادة "نعما يسسخار" من روسيا من أجل إعادة أبنائنا من غزة لكانوا بيننا اليوم".

وكانت عائلة الضابط الإسرائيلي قد أعلنت عبر صفحتها بموقع "تويتر"، أنّها تعتزم إقامة فعالية جماهيرية ضخمة في بئر السبع بتاريخ 26/2 من الشهر الحالي، للمطالبة بالإفراج عن الجنود الإسرائيليين الأسرى في قطاع غزة، منذُ عام 2014، وفق موقع عكا.

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