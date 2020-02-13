ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

2 Menu
  1. الرئيسية
  2. اسرائيليات
  3. عرض الخبر

تدريبات ضخمة بين سلاح الجو الإسرائيلي والفرنسي.. تفاصيل المناورة الأضخم!

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 19:35 - 13 فبراير 2020
طائرات حربية.JPG طائرات حربية.JPG
جوال
مشاركة

من المقرر أن يجري سلاح الجو الإسرائيلي مناورة عسكرية ضخمة إلى جانب سلاح الجو الفرنسي خلال الأسبوع الحالي فوق البحر الأبيض المتوسط.

وذكرت المصادر الإسرائيلية أنَّ المناورة الإسرائيلية – الفرنسية لسلاح الطيران، سيشارك فيها طائرات من نوع "داسو رفائيل" الفرنسية الى جانب طائرات "اف16" الإسرائيلية.

ومن المقرر أن تنضم حاملة الطائرات الفرنسية "شارل ديغول" في المناورات التي وصفت بالضخمة.

وذكرت المصادر الإسرائيلية ان المناورات جاءت على خلفية بناء تحالف دولي، عملت "إسرائيل" مؤخرا نحو تشكيله بدعم الولايات المتحدة.

الأكثر مشاهدة

متعلقات