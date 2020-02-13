تراجع بنسبة 6%.. البنك الوطني يعلن صافي أرباحه خلال عام 2019

كشف البنك الوطني، اليوم الخميس، عن صافي أرباحه خلال العام الماضي 2019، مشيرًا إلى أنها شهدت تراجعاً عن عام 2018.

وقال البنك الوطني في بيان صحفي، إنه حقق صافي أرباح بلغ حوالي 18.12 مليون دولار العام الماضي، لافتًا أن هناك تراجع نحو 6% من 19.25 مليون دولار في 2018.

وأضاف أن أصول البنك ارتفعت بنسبة 10% إلى 2.4 مليار دولار في نهاية العام، من 2.2 مليار دولار في نهاية العام 2018، فيما نمت ودائع عملاء البنك بنسبة 15%، إلى 1.9 مليار دولار من 1.7 مليار دولار نهاية العام 2018.

وأشار البنك العربي، إلى أن محفظة التسهيلات والتمويلات الائتمانية المباشرة ارتفعت بنسبة 7.5% الى 1.4 مليار دولار في نهاية العام 2019، من 1.3 مليار دولار في نهاية 2018.

بدورها، قال أحمد الحاج حسن مدير عام البنك، إنه رغم التحديات الاقتصادية التي شهدتها فلسطين جراء الأزمات المالية المتتالية، والتي انعكست بدورها على الأداء المالي لقطاع الشركات بشكل كبير، إلا أن انعكاساتها على البنك الوطني كانت ضئيلة نسبيا.

وأوضح، أن البنك تمكّن من الحفاظ على نمو مجمل بنود قائمة المركز المالي، وليحافظ كذلك الأمر على موقعه التنافسي المتقدم بين البنوك الفلسطينية، كثاني أكبر بنك فلسطيني والثالث على مستوى الوطن العربي.