الاحتلال يصادر ٣٠٠ نسخة من كتاب "الجوانب الابداعية للأسرى"

استنكرت هيئة شئون الأسرى والمحررين اليوم الخميس، اقدام قوات الاحتلال الاسرائيلى على مصادرة كتاب "الجوانب الابداعية للأسرى الفلسطينيين " للباحث في قضايا الأسرى د. رأفت حمدونة ، الصادر عن وزارة الاعلام الفلسطيني .

وقال وكيل مساعد رئيس الهيئة للإدارات العامة المساندة ومسؤول الهيئة في قطاع غزة، بسام المجدلاوى أن مصادرة الكتاب الخاص بالمعتقلين يأتى في سياق استهداف كل ما يتعلق بالأسرى على أرض الواقع في السجون الاسرائيلية ،والتضييق على ذويهم بمنع الزيارات ، ومصادرة انتاجاتهم الأدبية والثقافية حتى ما يتعلق بقضيتهم من الناحية الأكاديمية .

وأشار المجدلاوى الى أن قوات الاحتلال صادرت 300 نسخة من الكتاب أثناء نقلهم من المحافظات الشمالية إلى المحافظات الجنوبية عبر حاجز بيت حانون شمال قطاع غزة، وبين أن هذه القرصنة بمصادرتها للكتاب بعد أشهر من بعثه دلالة على زيف الديمقراطية ، ويؤكد سياسة الاحتلال القائمة على قانون الطوارىء والرقابة على المطبوعات والانتاجات الأدبية والثقافية التى تنتهجها سلطات الاحتلال بكل ما يتعلق بالشأن الفلسطينى .



جدير بالذكر أن كتاب "الجوانب الابداعية للأسرى الفلسطينيين " للباحث حمدونة يسلط الضوء على أبرز الجوانب الابداعية للأسرى الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية ، كالحالة الثقافية والتعليمية ، وأدب السجون ، والإضرابات المفتوحة عن الطعام ، وأطفال النطف المهربة حالة نضالية مستجدة في السجون ، وتأثير الأسرى سياسياً والمتمثل بوثيقة الأسرى ، وشكل التجربة الديمقراطية فى السجون ، والكتاب عبارة عن رسالة دكتوراه للمؤلف في قسم العلوم السياسية ، بمعهد البحوث والدراسات العربية ، بجمهورية مصر العربية ، وقامت على طباعته وزارة الإعلام الفلسطينى برام الله .