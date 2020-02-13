تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا في اليابان

كشفت السلطات اليابانية، اليوم الخميس، عن أول حالة وفاة بفيروس "كورونا" الجديد.

وذكرت أن سيدة يابانية في الثمانينات من عمرها، توفيت إثر إصابتها بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن هذه أول حالة وفاة لشخص مصاب بالفيروس في اليابان.

على الصعيد ذاته، قال كاتسونوهو وزير الصحة الياباني، إن الحكومة اكتشفت أن السيدة مصابة بفيروس كورونا بعد وفاتها.

وأضاف كاتو في مؤتمر صحفي، أن السيدة كانت تعيش في مقاطعة كاناجوا بالقرب من طوكيو، وجرى نقلها للمستشفى منذ الأول من فبراير شباط الجاري، مشيرًا إلى أنه أصيبت بالفيروس في اليابان وليس لديها تاريخ بالسفر للخارج.