نتنياهو برد على خطاب عباس في مجلس الأمن

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن خطة ترامب تعترف بالواقع وحقوق الشعب "الإسرائيلي"، مشيرًا إلى أن عباس يرفض الاعتراف به دائما.

جاء ذلك ردً على كلمة رئيس السلطة محمود عباس حول الخطة الأمريكية للسلام، معتبرا إياها أفضل خطة بالنسبة لـ"إسرائيل" والفلسطينيين.

وقال نتنياهو عقب تجمع لأنصار حزبه أقيم في مستوطنة" بات يام: "هذه هي أفضل خطة للشرق الأوسط ودولة إسرائيل والفلسطينيين".

وكان رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، قال في كلمته أمام مجلس الأمن الدولي في نيويورك إن الخطة الأميركية المطروحة، لا يمكنها أن تحقق السلام والأمن، لأنها ألغت قرارات الشرعية الدولية، وتنكرت لحقوق شعبنا، مؤكدا استعداده لـ "بدء مفاوضات فورا إذا وجد شريك في إسرائيل".