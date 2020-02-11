ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

4 Menu
  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. عرض الخبر

فيديو: ظهور محمد صلاح كلاعب في الرغبي يثير السخرية

  • فلسطين اليوم - لندن
  • 23:18 - 11 فبراير 2020
لاعب الرغبي يشبه محمد صلاح بشكل كبير جدا لاعب الرغبي يشبه محمد صلاح بشكل كبير جدا
جوال
مشاركة

تداول نشطاء منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للاعب رغبي يشبه بدرجة عالية جدًا النجم المصري محمد صلاح في شكله وطريقة ركضه بالكرة.

الشبه الكبير بين لاعب الـ رغبي ومحمد صلاح دفع نشطاء منصات التواصل الاجتماعي بإطلاق النكات الفكاهية على اللاعب المصري خاصة بان اللاعب ضحى بإجازته الشتوية من اجل تحسين لياقته البدنية.

ونظرًا لتفادي لاعب الـ رغبي اللاعبين في الملعب بطريقة متقنة ومميزة مدح محبو النجم المصري محمد صلاح تفانيه في اجتياز اللاعبين، حيث قال أحد النشطاء ممازحًا صلاح: "في الوقت الذي يستمتع فيه لاعبي ليفربول بإجازاتهم الشتوية، قرر صلاح ممارسة الرغبي لتحسين لياقته".

وقال اخر: ""إنه هو بالفعل! حتى في الطريقة التي يركض بها وينظر حوله لتفقد محيطه!".

فيما نشر العديد من النشطاء كلمات النشيد الشهير الذي تم تأليفه لصلاح من قبل مشجعي ليفربول.

 

الأكثر مشاهدة

متعلقات