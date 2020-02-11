فيديو: ظهور محمد صلاح كلاعب في الرغبي يثير السخرية

تداول نشطاء منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للاعب رغبي يشبه بدرجة عالية جدًا النجم المصري محمد صلاح في شكله وطريقة ركضه بالكرة.

الشبه الكبير بين لاعب الـ رغبي ومحمد صلاح دفع نشطاء منصات التواصل الاجتماعي بإطلاق النكات الفكاهية على اللاعب المصري خاصة بان اللاعب ضحى بإجازته الشتوية من اجل تحسين لياقته البدنية.

ونظرًا لتفادي لاعب الـ رغبي اللاعبين في الملعب بطريقة متقنة ومميزة مدح محبو النجم المصري محمد صلاح تفانيه في اجتياز اللاعبين، حيث قال أحد النشطاء ممازحًا صلاح: "في الوقت الذي يستمتع فيه لاعبي ليفربول بإجازاتهم الشتوية، قرر صلاح ممارسة الرغبي لتحسين لياقته".

وقال اخر: ""إنه هو بالفعل! حتى في الطريقة التي يركض بها وينظر حوله لتفقد محيطه!".

فيما نشر العديد من النشطاء كلمات النشيد الشهير الذي تم تأليفه لصلاح من قبل مشجعي ليفربول.