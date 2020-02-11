احتجاجات لبنان: مواجهات عنيفة على وقع التصويت لثقة الحكومة

شهد محيط مقر البرلمان في لبنان مواجهات عنيفة بين المتظاهرين والقوى الأمنية، والذي من المقرر أن يشهد اليوم التصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة حسان دياب.

وتجمع المتظاهرون وسط العاصمة اللبنانية منذ ساعات الصباح الباكر محاولين اقتحام الحواجز الأمنية حول مقر البرلمان، حيث تعمد المتظاهرين إلى رشق القوى الأمنية بالحجارة وقاموا بتحطيم البوابة الأمنية للوصول إلى مقر المجلس، ردت عليهم الأجهزة الأمنية بإطلاق قنابل الغاز في محاولة لمنعهم من الوصول إلى مقر السراي الحكومي.

وأزال المتظاهرون أحد الحواجز الإسمنتية التي تفصلهم عن الشارع المؤدي إلى أحد مداخل مجلس النواب.

وطلبت قوى الأمن الداخلي من المحتجين والمتظاهرين الحفاظ على سلمية التظاهر وعدم القيام بأعمال الشغب والابتعاد عن الجدار الإسمنتي والسياج حفاظاً على سلامتهم.

وأمنت القوى الأمنية طريق للنواب للوصول إلى البرلمان عبر الطريق أمام مصرف لبنان، فيما وصلت مجموعة كبيرة من المتظاهرين إلى نقطة البلاط وعناصر قوى الأمن تمنعها من الاقتراب في اتجاه السراي الحكومي.

وأعلن الجيش اللبناني عبر موقع "تويتر" أمس اتخاذ مجموعة من الإجراءات الأمنية الاستثنائية في محيط مجلس النواب والطرقات الرئيسية والفرعية المؤدية إليه قبل بدء جلسة الثقة لتشكيل الحكومة، مطالبة اللبنانيين للتجاوب مع التدابير المتخذة وعدم الإقدام على قطع الطرقات الرئيسية.

الجدير بالذكر، أن لبنان تعيش أزمة سياسية كبيرة منذ بدء المظاهرات الشعبية في المناوئة للحكومة اللبنانية في شهر أكتوبر من العام الماضي، الأمر الذي دفع رئيس الحكومة سعد الحريري إلى تقديم استقالته، وتكمن حسان دياب من تشكيل الحكومة اللبنانية بعد شهرين ونصف على المظاهرات الشعبية.