الأمين العام "النخالة" يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الإيراني لبحث مواجهة صفقة القرن

تلقى الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين القائد زياد النخالة اليوم الاربعاء 5/2/2020 اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف استعرض خلاله الجهود التي تبذلها الجمهورية الإسلامية في دعم الشعب الفلسطيني في مواجهة صفقه القرن التي تشكل تهديداً حقيقياً للقضية الفلسطينية ولحقوق الشعب الفلسطيني التاريخية في فلسطين.

وأكد ظريف على ضرورة الوحدة الوطنية الفلسطينية وما لها من دور كبير في إفشال صفقه القرن وإفشال كل المؤامرات التي تستهدف السيطرة على فلسطين وعلى المسجد الأقصى المبارك، وتستهدف حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية في فلسطين، مشدداً على أن الجمهورية الاسلامية ثابتة على مواقفها المؤيدة والمساندة للشعب الفلسطيني حتى استرداد حقوقه كاملة في فلسطين.

من جانبه، شكر الأمين العام زياد النخالة الجمهورية الإسلامية على موقفها المؤيد والمساند للشعب الفلسطيني والذي لم يتغير منذ انتصار الثورة الاسلامية, كما قدّم التهنئة للسيد الوزير بمناسبه انطلاق الاحتفالات بذكرى انتصار الثورة الاسلامية في إيران.

وأكد الأمين العام أن حركة الجهاد ستبذل كل ما في وسعها من أجل أن يكون الموقف الفلسطيني موحداً في مواجهة صفقه القرن، مشدداً على الثقة واليقين بأن الشعب الفلسطيني سيسقط هذه الصفقة وسيواجهها بكل ما أوتي من قوة.



