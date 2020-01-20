حملة المقاطعة تستنكر مشاركة الاحتلال في معرض اكسبو بالامارات

استنكرت حملة المقاطعة في فلسطين، اليوم الاثنين، بشدة مشاركة كيان الاحتلال "الإسرائيلي" في معرض "إكسبو الدولي 2020"، بدولة الامارات العربية "دبي".

ورفضت الحملة، في بيان لها، استقبال دبي لوفود رسمية من الاحتلال، وبناءها جناح خاص في معرض إكسبو، المقرر عقده أكتوبر المقبل.

وأشار البيان، إلى ان العدو يستغل تلك المعارض للتسويق عن نفسه، بأنه صانع سلام، تحت مسميات واهية.

وطالبت الحملة، الامارات سحب مشاركة وفد الاحتلال ورفض استقباله على أراضيه، داعيًا دبي إلى التزام بمعايير المقاطعة العربية، وقطع علاقات التطبيع بكل اشكاله.

يذكر، ان ما تسمى بالخارجية "الإسرائيلية" اعلنت رسميًا عن بدء أعمال بناء الجناح الخاص بها، في معرض اكسبو دبي "2020".