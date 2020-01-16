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القيادي عدنان يشيد بدعوات شد الرحال للمسجد الأقصى والمسجد الإبراهيمي

  • فلسطين اليوم - جنين
  • 19:14 - 16 يناير 2020
خضر عدنان خضر عدنان
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قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين الشيخ خضر عدنان، "إن الدعوات لصلاة فجر يوم الجمعة في المسجد الأقصى المبارك والمسجد الإبراهيمي، هي دعوات رائدة في رفض الاحتلال ومساسه بالمقدسات الفلسطينية".

وأضاف عدنان في تصريح صحفي اليوم الخميس: نضم صوتنا لدعوات صلاة الفجر يوم غدٍ في الأقصى والمسجد الإبراهيمي، وندعو جماهير شعبنا لتلبية النداء".

وأشار إلى أن صلاة الفجر في المسجدين الأقصى والإبراهيمي بالآلاف تعيد للعبادات معناها ودورها وأثرها في حياة المؤمنين، داعيا من عجز عن الوصول للمسجد الأقصى، التوجه إلى المسجد الإبراهيمي بالخليل وأداء صلاة فجر الجمعة فيه.

 

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