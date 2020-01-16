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الشيخ خضر عدنان يدعو لتلبية نداء صلاة الفجر بالاقصى و الابراهيمي

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 18:20 - 16 يناير 2020
خضر عدنان خضر عدنان
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دعا القيادي بحركة الجهاد الاسلامي، الشيخ خضر عدنان جماهير شعبنا لتلبية الدعوة لصلاة فجر الجمعة بالأقصى المبارك والحرم الابراهيمي، مؤكداً أنها دعوات رائدة في رفض الاحتلال ومساسه بمقدساتنا.

و قال عدنان في تصريح له تلقت وكالة فلسطين اليوم نسخة منه مساء اليوم الخميس: "نضم صوتنا لدعوات صلاة الفجر غدا و ندعو جماهير شعبنا لتلبية النداء".

و أشار الى أن صلاة الفجر بالأقصى والحرم الابراهيمي بالآلاف تعيد للعبادات معناها ودورها وأثرها في حياة المؤمنين.

و دعا عدنان من لم يتمكن وصولا للمسجد الأقصى المبارك فليكن في الحرم الإبراهيمي وخليل الرحمن.

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