الشيخ خضر عدنان يدعو لتلبية نداء صلاة الفجر بالاقصى و الابراهيمي

دعا القيادي بحركة الجهاد الاسلامي، الشيخ خضر عدنان جماهير شعبنا لتلبية الدعوة لصلاة فجر الجمعة بالأقصى المبارك والحرم الابراهيمي، مؤكداً أنها دعوات رائدة في رفض الاحتلال ومساسه بمقدساتنا.

و قال عدنان في تصريح له تلقت وكالة فلسطين اليوم نسخة منه مساء اليوم الخميس: "نضم صوتنا لدعوات صلاة الفجر غدا و ندعو جماهير شعبنا لتلبية النداء".

و أشار الى أن صلاة الفجر بالأقصى والحرم الابراهيمي بالآلاف تعيد للعبادات معناها ودورها وأثرها في حياة المؤمنين.

و دعا عدنان من لم يتمكن وصولا للمسجد الأقصى المبارك فليكن في الحرم الإبراهيمي وخليل الرحمن.